Шоковая переориентация на Восток: стало известно, зачем Ирану нужен БРИКС Историк Юртаев объяснил, зачем Ирану нужен БРИКС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

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Вопрос о расширении БРИКС давно назрел, потому что это объединение эффективно взаимодействует в рамках более чем 60 форматов многостороннего сотрудничества, заявил в беседе с NEWS.ru доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Владимир Белов. По его словам, в условиях бесконечных санкционных потоков Запада не только в отношении России, но и Ирана, который давно находится под жесткими ограничительными мерами, нужно думать об обеспечении экономической безопасности государств. БРИКС подразумевает формат свободного экономического сотрудничества, и это даст Ирану возможность выхода на мировой рынок с собственными товарами.

БРИКС — это международное объединение, которое в первую очередь возникло на экономическом основании, оно привлекательно для Ирана форматом свободного экономического сотрудничества. Все страны, входящие в БРИКС, имеют экономики-гиганты и обладают самыми современными возможностями для совершения очередной технологической революции. Конечно, Ирану, который с 1979 года находится под непрерывным давлением и ограничениями, в том числе в области высоких технологий, такое сотрудничество поможет выйти на статусное взаимодействие в Евразии. Именно доступ к высоким технологиям рассматривается Тегераном как один из показателей для лидерства в регионе, — объяснил Юртаев.

Более того, БРИКС предоставляет Ирану площадку для продвижения собственных товаров на мировой рынок. Иран, который имеет огромный опыт противостояния санкциям, смог неплохо развить импортозамещение, но стране необходимо диверсифицировать экономические связи.

Иран исторически тоже был завязан на европейские страны, поэтому для него эта переориентация на Восток, как и восточная политика РФ, — это не только необходимая, но и достаточно шоковая мера. Надо привыкнуть работать с новыми партнерами, причем в виде стратегического и долговременного партнерства. Это психологически непросто для руководства страны — отказаться от спокойного, уверенного существования и найти новую, тихую гавань. В этом смысле БРИКС — выгодная и перспективная экономическая площадка, на которой Иран надеется получить новые возможности, в первую очередь выход на рынок со своими товарами, — подытожил Юртаев.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС. Несколько дней назад о желании вступить в БРИКС также объявил во время выступления на XIV саммите глав государств объединения президент Аргентины Альберто Фернандес.