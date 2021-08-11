Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов из Афганистана через границы с Узбекистаном и Таджикистаном, которые контролируют талибы. Об этом сообщает РИА Новости.

На молодёжном форуме «Территория смыслов» министр отметил , что для России важно, чтобы её союзники по ОДКБ были к этому готовы.

Для этого мы, естественно, делаем всё, — сказал Шойгу.

Он добавил, что хотя талибы обещали не нападать на соседние страны, армии Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций. Министр напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армий Таджикистана, Киргизии, — подчеркнул Шойгу.

Прошедшие учения у границы с Афганистаном, по мнению главы Минобороны РФ, позволили выявить слабые места.

Ранее стало известно, что на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном завершились совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Они проводились в связи с обострением обстановки в Афганистане, где нависла угроза проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона.