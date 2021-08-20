«Шабаш ведьмаков»: представителя России не пустили на «Крымскую платформу»

Украинская сторона проигнорировала заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа» руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. Об этом он заявил РИА Новости.

Организаторы «Крымской платформы» предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ, — сообщил Молохов.

По словам российского представителя, организаторам саммита не нужна правда о Крыме, их интерес состоит только в том, чтобы «устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра».

Собеседник агентства отметил, что намеревался сообщить в ходе саммита, намеченного на 23 августа, о санкционной политике, блокадах и диверсиях, которые украинская власть устраивает в отношении Крыма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.