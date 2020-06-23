Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма».

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договор об аренде.

Как сообщает РИА Новости, Цеков считает такие заявления политической авантюрой. Он напомнил, что Крым вернулся в состав России законным путём и сейчас флот находится там по праву.

Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, — заявил Цеков.

Он добавил, что по предварительны подсчётам убытки от пребывания Крыма в составе Украины составляют более 2 трлн рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов граждан высказались за присоединение к РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины к России в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов.