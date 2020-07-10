Сенатор: изменение статуса собора Святой Софии грозит Эрдогану проблемами

https://static.news.ru/photo/7e3e6034-c2b4-11ea-8787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Превращение собора Святой Софии на территории Стамбула в мечеть чревато политическими проблемами для президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана. Так изменение статуса одного из известнейших памятников христианской культуры прокомментировал сенатор Олег Морозов.

По его словам, эти действия рвут «религиозную ткань» между Турцией и остальным миром. Морозов подчеркнул, что у превращения собора в мечеть нет ни объяснений, ни оправданий.

Результат — усиливающаяся религиозная рознь. Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны, — цитирует сенатора РИА Новости.

Морозов напомнил, что храм из мечети в музей в 1934 году превратил основатель современной Турции Кемаль Ататюрк. По мнению сенатора, это решение было вполне закономерным и устраивающим все конфессии.

Власти Турции 10 июля изменили статус собора Святой Софии. Памятник христианской культуры стал мечетью.

Решение было принято десятой палатой Государственного Совета Турции. Таким образом было отменено постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому комплекс был превращён в музей. Собор Святой Софии открыли как место поклонения для мусульман.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация, в свою очередь, направила в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии.

Также намерение Анкары вызвало тревогу в РПЦ и депутатов Госдумы. Последние подготовили проект обращения в турецкий парламент с призывом предотвратить превращение собора в мечеть.

Как ранее передавал NEWS.ru, ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями, заявил Аббас Шумар — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхар.