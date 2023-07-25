Сейсмолог назвал причину землетрясения в центральной части Турции Сейсмолог Шебалин: землетрясение в Турции является отголоском февральских толчков

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

Землетрясение в центральной части Турции, которое произошло утром 25 июля, является отголоском сильных февральских толчков, заявил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. По его словам, землетрясения подобной силы в этом районе страны не считаются чем-то необычным и они могут повториться.

Место, где произошло землетрясение, находится вблизи тех сильных толчков, которые были в Турции 6 и 7 февраля. В какой-то степени это отголосок февральских событий. Новые толчки являются следствием тех землетрясений, но они существенно слабее. Землетрясения такой силы в этом районе не являются чем-то необычным. Они могут повторяться, — считает Шебалин.

Сейсмолог отметил, что землетрясение не затрагивает территорий, где традиционно отдыхают российские туристы, поэтому им не стоит беспокоиться.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC) до этого заявил о землетрясении в центральной части Турции магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от Козана. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года. Подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 спрогнозировал еще один эксперт, Наджи Герюр.