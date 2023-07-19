Сейсмолог рассказал, когда ожидается сильное землетрясение в Стамбуле Сейсмолог Завьялов предсказал сильные землетрясения в Стамбуле до 2030 года

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильные землетрясения в Стамбуле могут произойти до 2030 года, считает заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук (РАН) Алексей Завьялов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт напомнил, что Турция с точки зрения сейсмической угрозы расположена в опасном месте, но спрогнозировать силу или точное время землетрясений невозможно. До этого подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря спрогнозировал турецкий сейсмолог Наджи Герюр.

Когда конкретно произойдет это ожидаемое землетрясение, никто не знает. Предполагается, что это будет до 2030 года. Указанный магнитудный диапазон вполне вероятен, а дальше уже природа решит, какой силы, когда и где будет землетрясение, — пояснил сейсмолог.

Завьялов отметил, что следующее крупное землетрясение в Турции с большой вероятностью произойдет на северной ветке Анатолийского разлома, где находится Стамбул. Она более сейсмически активна. Эксперт поддержал решение турецких властей начать подготовку к возможному землетрясению. В Стамбуле озаботились возведением зданий с учетом сейсмической опасности на некотором удалении от города, а также состоянием старинных объектов, которые могут не пережить еще одно землетрясение.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи человек.