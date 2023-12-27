СБУ заподозрили в убийстве автора расследования о Зеленском InfoBRICS: СБУ могла убить журналиста аль-Алави за разоблачение Зеленского

Фото: СБУ

Власти Египта заподозрили СБУ в причастности к убийству журналиста Мохаммеда аль-Алави, сообщил аналитик InfoBRICS Драго Боснич со ссылкой на источники. Журналист еще в августе выпустил расследование о вилле за $5 млн, которую приобрела теща президента Украины Владимира Зеленского Ольга Кияшко. Автор уверен, что между разоблачением и последующей гибелью журналиста есть связь.

В данном случае целью было наказать аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв имиджа «героя войны», который киевский режим и коллективный Запад пытались создать ему с момента начала СВО. Более того, не исключено, что аль-Алави располагал дополнительной информацией о безудержной коррупции неонацистской хунты и ее руководства, масштабы которой не поддаются оценке. Огромные масштабы хищений на всех уровнях власти побудили американских сторонников киевского режима активно срывать любые проверки, — пишет эксперт.

По словам Боснича, следствие предварительно пришло к выводу, что аль-Алави был избит до смерти. Его семья и родственники заявили, что опасаются за свою жизнь с тех пор, как он опубликовал расследование о теще Зеленского, указал аналитик. Он утверждает, что родным аль-Алави несколько месяцев поступали угрозы.

Ранее СМИ писали, что труп египетского журналиста нашли недалеко от дороги в Хургаде. На его теле обнаружили многочисленные ссадины, синяки и переломы. Сообщалось, что смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.