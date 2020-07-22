СБУ считает терактом захват заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/ac57848e-cb6d-11ea-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины завели уголовное производство по статье «террористический акт» в связи с захватом заложников в Луцке Волынской области.

Следователями СБУ начато уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, — сообщили «Интерфаксу» в СБУ.

Как писал NEWS.ru, ранее правоохранители Украины возбудили дело по статье «терроризм» после того, как у станции метро в Киеве были найдены взрывные устройства. После информации о бомбе, а также на фоне захвата заложников в Луцке полиция стала получать звонки о том, что взрывные устройства якобы заложены в других важных объектах в столице и регионах.

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади. Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находятся около 10 заложников.