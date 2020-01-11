https://static.news.ru/photo/1386f1c0-353d-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серьёзный сбой произошёл на АЭС «Иката» на японском острове Сикоку при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. Эта АЭС — единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлекают из реактора впервые.

По информации агентства Kyodo, в штатном режиме не удалось поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Работы на АЭС приостановлены, утечка радиации и опасные повреждения не зафиксированы.

Два энергоблока АЭС «Иката» в настоящее время находятся в состоянии демонтажа, третий — возобновил работу в октябре 2018 года.

Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС, которая строится в Белоруссии рядом с литовской границей, может стоить €1 млрд. В октябре прошлого года в Литве уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.