Саудовскому королю удалили желчный пузырь

https://static.news.ru/photo/56e6a6ca-cce3-11ea-820f-fa163e074e61_660.jpg Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Фото: Xinhua/Global Look Press

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд перенёс успешную операцию по удалению желчного пузыря. 84-летний монарх остаётся в больнице под наблюдением врачей.

Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведёт некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов, — сообщает МИД королевства.

В королевской канцелярии сообщили, что король «горячо благодарит» всех подданных Саудовской Аравии, а также всех представителей иностранных государств, которые адресовали ему добрые пожелания в связи с состоянием его здоровья.

Монарха госпитализировали 20 июля с воспалением. Он проходит лечение в специализированной больнице им. короля Фейсала в Эр-Рияде. Накануне по видеосвязи из госпиталя король вёл заседание Совета министров Саудовской Аравии.