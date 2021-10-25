Саудовского принца обвинили в намерении убить короля кольцом из России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман несколько лет назад хвастался, что может спокойно убить находившегося на тот момент на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В этом намерении принца обвинил бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки Саад Аль Джабри, пишет The Washington Post.

По словам разведчика, в 2014 году принц заявил , что может убить короля Абдаллу при помощи отравленного кольца, которое он получил из России.

Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов, — привел Аль Джабри слова, якобы сказанные Мухаммедом бин Салманом.

Бывший разведчик, впрочем, сам не слышал высказывание принца лично. Однако, по его словам, сохранились видеозаписи встречи Мухаммеда бин Салмана с другим саудовским принцем, Мухаммедом бин Наифом, который тогда занимал должность главы разведки королевства. Именно тогда и была озвучена угроза в адрес короля. Аль Джабри признался, что не знает, насколько серьёзно тогда говорил наследный принц.

Ранее сообщалось, что наёмники, убившие оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пользовались чартерными самолётами компании, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, так утверждали американские журналисты.

Отмечалось что в распоряжении CNN оказались закрытые материалы по судебному иску, поданному против бывшего сотрудника саудовской спецслужбы Саада аль-Джабри. Согласно этим бумагам, Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии купил авиакомпанию Sky Prime Aviation в конце 2017 года. В одном из отчётов ООН указывается, что после убийства Хашогги предполагаемые виновники этого деяния скрылись на частных самолётах компании. Главой Фонда государственных инвестиций является Мухаммед бин Салман.