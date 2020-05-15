Саакашвили объяснил своё решение работать с Зеленским

https://static.news.ru/photo/d556b66c-96b0-11ea-a68a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Глава исполкома Национального комитета Украины по реформам Михаил Саакашвили заявил, что президент страны Владимир Зеленский нуждается в помощи.

Об этом политик сообщил порталу «112 Украина», объясняя причины, по которым он согласился работать в команде президента Украины. Саакашвили отметил, что за год своей деятельности Зеленский смог не потерять своих положительных качеств и не измениться в худшую сторону.

Он не скурвился, он не стал вором. У него не появилось «дорогих друзей», он не принимает участия в коррупции, — считает Саакашвили.

Он добавил, что Зеленский действительно хочет провести эффективные реформы и нуждается в помощи. Политик подчеркнул, что не согласился бы на роль «свадебного генерала».

Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили назвал своё назначение неординарным шагом Зеленского. Он заявил, что готов оказать президенту максимальную помощь в «вытаскивании страны из болота».