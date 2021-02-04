Рыбак подрался с акулой за улов

https://static.news.ru/photo/0f67f9d6-6778-11eb-8eb1-96000091f725_660.jpg Фото: 3W Daily / youtube

Акула напала на рыбу, которую поймал аквалангист в Новой Зеландии. Хищнице так приглянулся улов 18-летнего Джахмона Уилсона, что она чуть не откусила ему руку, когда воровала рыбину.

Парню удалось снять видео — доказательство атаки. Сначала в кадре его удочка, которую что-то тянет. А через несколько секунд к нему подплывает акула. Он попытался отмахнуться от неё рукой, и хищница проплыла в нескольких сантиметрах от него. Она просто схватила рыбу и протащила его по воде примерно 20 метров.

Она захотела бесплатно поесть. Очень напористая и уверенная в себе акула, — заявил рыбак после нападения, попутно ругая её самыми последними словами.

Другие подводные охотники предупреждали Уилсона, что поблизости есть акулы. Но прежде чем он успел собрать свое ружьё для подводной рыбалки и отправиться домой, с ним случился этот инцидент.

Ранее NEWS.ru писал, что мальчик с Украины стал жертвой нападения акулы во время плавания в море на египетском курорте. 12-летний ребёнок с другими украинскими туристами участвовал в морской экскурсии, которая проходила в сопровождении гида. Морской хищник напал, когда мальчик купался с маской в море.