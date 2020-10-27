В Египте акула лишила руки мальчика с Украины

https://static.news.ru/photo/39780f12-1841-11eb-90b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Stafford-Deitsch/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Мальчик с Украины стал жертвой нападения акулы во время плавания в море на египетском курорте.

По данным Государственного агентства развития туризма Украины, 12-летний ребёнок с другими украинскими туристами участвовал в морской экскурсии, которая проходила в сопровождении гида. Морской хищник напал, когда мальчик купался с маской в море.

В результате ребёнок получил серьёзную травму, его госпитализировали. Медики были вынуждены ампутировать ему руку. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

В результате инцидента травмы также получил инструктор, сопровождавший группу. По данным РЕН ТВ, украинские туристы приобрели билеты на экскурсию у несертифицированных агентств.

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