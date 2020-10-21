Ряд стран рассматривает ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия

В ближайшие дни может быть ратифицирован Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Как сообщила исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, есть вероятно, что это произойдёт уже в пятницу 23 октября.
По её словам, в настоящее время порядка 10 стран рассматривает возможность ратификации договора. При этом к соглашению уже присоединились 47 стран, тогда как ДЗЯО вступит в силу через 90 дней после того, как будет сдана 50-я ратификационная грамота.
Фин, вместе с тем, проявляет осторожность, говоря, что нет стопроцентной уверенности в ближайшей ратификации документа. Однако ICAN надеется, что это всё же произойдёт. Она не стала называть страны, которые в данный момент рассматривают этот вопрос.
Стоит отметить, что среди стран, принимающих ДЗЯО, нет России, США, Китая, Великобритании, Франции и партнёров США по НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснял, что Россия видит смысл в ликвидации ядерного арсенала лишь в контексте полного и всеобщего разоружения. Лавров отмечал, что ДЗЯО не учитывает все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность. Министр убеждён, что ДЗЯО лишь повлечёт разногласия между членами международного сообщество и пагубно отразится на сохранении режима нераспространения.
Что касается Запада, то США, как
Ранее NEWS.ru приводил заявление президента США Дональда Трампа о модернизации американского ядерного оружия. По его словам, в развитие вооружённых сил страны было вложено $2,5 трлн, и Штаты на данный момент обладают ядерным оружием уровня, «которого никто даже близко ещё не достигал». Трамп заявил, что Китай и Россия «завидуют» США.