Ряд стран рассматривает ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/b3de41de-1438-11eb-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)/facebook.com

В ближайшие дни может быть ратифицирован Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Как сообщила исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин, есть вероятно, что это произойдёт уже в пятницу 23 октября.

По её словам, в настоящее время порядка 10 стран рассматривает возможность ратификации договора. При этом к соглашению уже присоединились 47 стран, тогда как ДЗЯО вступит в силу через 90 дней после того, как будет сдана 50-я ратификационная грамота.

Фин, вместе с тем, проявляет осторожность, говоря, что нет стопроцентной уверенности в ближайшей ратификации документа. Однако ICAN надеется, что это всё же произойдёт. Она не стала называть страны, которые в данный момент рассматривают этот вопрос.

Стоит отметить, что среди стран, принимающих ДЗЯО, нет России, США, Китая, Великобритании, Франции и партнёров США по НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснял, что Россия видит смысл в ликвидации ядерного арсенала лишь в контексте полного и всеобщего разоружения. Лавров отмечал, что ДЗЯО не учитывает все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность. Министр убеждён, что ДЗЯО лишь повлечёт разногласия между членами международного сообщество и пагубно отразится на сохранении режима нераспространения.

Что касается Запада, то США, как сообщает АР, признают право других государств принимать и ратифицировать ДЗЯО. Однако Штаты утверждают, что участники Договора совершили стратегическую ошибку и должны отказаться от участия в соглашении. Стоит, однако, отметить, что ICAN, основанная в 2007 году, декларирует борьбу с ядерным оружием. При поддержке организации во многих странах проходили национальные кампании, направленные на достижение целей Договора. А в 2017 году ICAN была удостоена Нобелевской премии мира «за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия».

Ранее NEWS.ru приводил заявление президента США Дональда Трампа о модернизации американского ядерного оружия. По его словам, в развитие вооружённых сил страны было вложено $2,5 трлн, и Штаты на данный момент обладают ядерным оружием уровня, «которого никто даже близко ещё не достигал». Трамп заявил, что Китай и Россия «завидуют» США.