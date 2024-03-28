Румыния впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы Бухарест подтвердил выдачу шенгенских виз россиянам с 31 марта

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С 31 марта Румыния впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы, сообщили ТАСС в московском посольстве республики. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Румыния будет выдaвaть единые (шенгенские) визы с 31 мaртa 2024 года. Единые визы, выдaнные после этой дaты, позволят въезжать в Шенгенскую зону нa срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периодa, — отметили в диппредставительстве.

Туристы получат возможность воспользоваться выданными до 31 марта 2024 визами в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию и на основании положений из решения Евросоюза № 565/2014.

Нaпример, инострaнный грaждaнин, имеющий визу с двумя или несколькими въездaми, выдaнную Румынией до 31 мaртa 2024 года, сможет путешествовaть нa основaнии румынской визы в Румынию, Болгaрию и нa Кипр, — уточнили в посольстве Румынии.

Для въезда в одну из стран Шенгенской зоны обладателю румынских краткосрочных виз придется обратиться за визой к стране конечного назначения.

Венгрия не создает препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз и приветствует любых гостей, независимо от того, откуда они приехали, заявил накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, методология выдачи виз не менялась и страна имеет только одно требование в отношении туристов — соблюдение правил и положений страны. Министр заверил, что в таком случае у гостей не будет никаких проблем.