«Руины и погромы»: Савченко назвала последствия правления Зеленского

https://static.news.ru/photo/2d4d3e96-9a6a-11eb-a8d3-96000091f725_660.jpg Надежда Савченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов».

По её словам, эпоха «застоя», известная по временам СССР, в сфере инфраструктуры никуда не делась. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального, — считает политик.

Савченко добавила, что Украина в плане управления государством живёт в постоянной «перестройке». Когда Зеленский оставит свой пост, страна окажется в руинах, уверена политик. По её мнению, у Украины должна быть дорожная карта развития, однако страна, хотя и меняются власти, стоит на месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украину ожидает серьёзный социально-политический кризис из-за обнищания населения. Такое мнение высказал бывший министр экономики Виктор Суслов. По его словам, в обозримом будущем страну ожидает ещё большее социальное расслоение, при котором 90% населения будет за чертой бедности.