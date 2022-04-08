Джонсон рассказал о тайной поездке к Зеленскому на фантастическом поезде

Премьер Британии Борис Джонсон втайне приехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 9 апреля, пишет RT. На видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале издания, Джонсон рассказал о фантастическом убранстве транспортного средства, на котором он добрался до пункта назначения.

Всем привет, с вами Борис Джонсон. Сейчас я еду на фантастическом поезде Украинских железных дорог в Киев из Польши. Хочу поблагодарить украинскую железнодорожную компанию, а также тех, кто организовал эту поездку. Этот поезд как будто вдохновлён духом Украины, — сказал британский премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига. Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев не анонсировался.

До этого Джонсон заявил, что Великобритания передаст Украине оружие и военную экипировку на сумму 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн). В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak. Он также добавил, что в партию оружия входят 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель».