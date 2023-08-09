Россию вычеркнули из лунной гонки Глава NASA отказался считать Россию участницей лунной гонки США и Китая

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава NASA Билл Нельсон отказался считать Россию участницей лунной гонки США и Китая. На пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube, он выразил сомнения в готовности РФ высадить на спутнике Земли своих астронавтов в 2030 году.

Я не думаю, что многие люди в этот момент скажут, что Россия на самом деле готова высадить космонавтов на Луну в то время, когда мы говорим о полете на Луну <...> Я полагаю, что космическая гонка на самом деле [идет] между нами и Китаем, — сказал Нельсон.

Российская лунная программа проходит в три этапа: «Вылазка» (2021–2025 годы), «Форпост» (2025–2035 годы) и «База» (после 2035 года). На II ступени ожидается, что после 2030 года космонавты высадятся на поверхность Луны на 14 суток и разместят первые элементы посещаемой базы и спутники связи.

Лунная программа США имеет название Artemis. В рамках нее планируются регулярные полеты астронавтов на Луну на космическом корабле Orion с помощью ракеты SLS (Space Launch System). Высадка на спутник Земли ожидается уже в 2025 году, после чего в 2027 году состоится отправка на Луну обитаемого модуля.

Ранее стало известно, что Роскосмос завершает подготовку к первой в истории современной России миссии на Луну. Запуск межпланетной станции «Луна-25» запланирован 11 августа в 02:10 по московскому времени.