Россиянину грозит смертная казнь на Бали

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Двум украинцам и одному россиянину грозит смертная казнь по законам Индонезии за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на острове Бали, сообщает индонезийский портал Detik, ссылаясь на полицию. По информации властей острова, четверо подозреваемых — гражданин Индонезии и трое иностранцев — были задержаны в начале мая на Бали на вилле площадью 180 квадратных метров.

Им предъявлены обвинения в создании лаборатории для выращивания марихуаны и производства мефедрона. Полиция уточнила, что подозреваемые с Украины обвиняются в производстве наркотиков, а подозреваемый из России продавал наркотики через даркнет.

Всем обвиняемым предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, за которые предусмотрена смертная казнь и штраф в размере 10 млрд индонезийских рупий (примерно $620 тысяч). На вилле обнаружено не менее 10 килограммов марихуаны, 684 граммов мефедрона и 107 граммов кокаина.

Полиция сообщила, что подозреваемые, предположительно, продавали товар через даркнет и закрытые группы в Telegram. Они размещали коды доступа к закрытым группам на стенах в туристических районах Бали, которые на первый взгляд казались обычными, но по факту были ссылками на сайт, рекламирующий наркотики.

Ранее сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийске 22-летнюю жительницу Нягани, которая перевозила крупную партию наркотиков. На девушку завели уголовное дело, она взята под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.