Россиянина задержали после прибытия в аэропорт США

https://static.news.ru/photo/039c91d0-e8ec-11ea-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Гражданин России Александр Спицын задержан по прибытии в США. Причиной задержания стали обвинения в мошенничестве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда. Спицыну и его предполагаемым сообщникам Игорю Жирнову и Григорию Баскакову ставят в вину создание преступной схемы по найму американцев на фиктивную работу.

В обвинительном заключении подчёркивается, что пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки. После обналичивания жертвы отправляли деньги по почте подозреваемым. Следствие считает, что мошенникам удалось отмыть не менее $700 тысяч.

Причём, как выяснилось позже, чеки были фальшивыми и банки потребовали от пострадавших вернуть деньги. Полученные преступным путем средства подозреваемые выводили за границу.

Называемый подельником Спицына Григорий Баскаков был арестован в августе 2020 года. Ещё в мае он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. Взят ли под стражу Жирнов, неизвестно, но на него также выдан ордер на арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский предприниматель Илон Маск заявил: объектом якобы планировавшейся россиянином Егором Крючковым кибератаки был его завод Tesla, производящий электромобили в штате Невада. Об аресте Крючкова по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления сообщил 27 августа Минюст США. Утверждалось, что 27-летний россиянин с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании.