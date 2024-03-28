Россиянин впал в кому из-за нехватки воздуха в самолете в Таиланде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турист из Красноярска по имени Сергей впал в кому после отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота» из Бангкока, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и грозят отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.

Отмечается, что борт не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался на сутки. При этом, как рассказали пассажиры, из самолета их не выпускали около четырех часов, в то же время в салон не подавался воздух. Люди стали чувствовать себя плохо, некоторые теряли сознание. Всего госпитализировали четверых, а у Сергея остановилось сердце.



Сейчас россиянин находится в Таиланде в коме, его состояние оценивается как очень тяжелое. Супруга пострадавшего отметила, что средства на лечение есть, однако снять их с российской карты в Бангкоке не получается. По ее словам, страховая компания заявила, что это не их случай, а российская авиакомпания игнорирует ее обращения.

25 марта стало известно, что трехлетняя Эмилия из Челябинска утонула в бассейне на острове Пхукет в Таиланде. Ее мать высказала мнение, что врачи не сумели вовремя оказать девочке квалифицированную помощь и не соглашались транспортировать пострадавшую в клинику в Бангкоке.