«Малышка хочет жить»: девочка из Челябинска утонула на Пхукете, как спасали

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Трехлетняя Эмилия из Челябинска утонула в бассейне на острове Пхукет в Таиланде. Ее мать высказала мнение, что врачи не сумели вовремя оказать девочке квалифицированную помощь и не соглашались транспортировать пострадавшую в клинику в Бангкоке. Что произошло на самом деле, кто пытался спасти девочку и почему этого не удалось сделать — в материале NEWS.ru.

Что произошло

25 марта Эмилия плавала в бассейне и захлебнулась. Где были ее родители в тот момент и почему они не приглядывали за девочкой, пока неизвестно.

Ребенка быстро вытащили из воды, начали оказывать ей первую медицинскую помощь. Эмилия уже была без сознания, но все еще дышала.

Что врачи предприняли для спасения ребенка

Родители девочки обратились за помощью к таиландским врачам. По словам матери Эмилии, прибыв на место происшествия, медики сказали, что ребенка уже нельзя спасти. Они уверяли ее, что девочка не доживет даже до утра, высказала мнение женщина. Давление Эмилии быстро снижалось, и врачи считали, что ее сердце остановится с минуты на минуту.

Мать девочки не сдавалась и продолжала бороться за жизнь дочери. Она написала о происшествии на странице в социальных сетях.

«Моя девочка вчера утонула в бассейне в Таиланде на Пхукете. Врачи на Пхукете сказали, что шансов нет, но я знаю, что можно и нужно ее спасать. Моя малышка хочет жить. Врачи на Пхукете молчат, не хотят связываться с транспортировкой», — высказала мнение женщина.

Кроме того, она выложила скриншот сообщения от врачей Таиланда, переведенного на русский язык и подтверждающего информацию о тяжелом состоянии девочки.

Кто пытался спасти девочку

Мать девочки попросила подписчиков в соцсетях помочь ей перевезти девочку в больницу Бангкока. Она считала, что в столице Таиланда Эмилии окажут более квалифицированную медицинскую помощь.

Сообщения женщины стали активно репостить ее подписчики. Это привело к реальным результатам — с ней связалась врач из Таиланда, которая была готова помочь Эмилии и перевезти ее в Бангкок. Кроме того, неравнодушные люди собрали деньги для транспортировки ребенка в клинику.

Тем не менее все усилия оказались тщетны. Мать Эмилии опубликовала сообщение о том, что спустя 10 часов после происшествия в бассейне девочка умерла. Она выложила на своей странице в соцсети фотографию ребенка и подписала ее: «Прощай, моя любовь. Моя Эмилия, ты мой ангел. Моя девочка, мое сокровище».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ребенка не удалось спасти

Мать девочки считает, что ее дочь можно было спасти. Женщина предположила, что в смерти Эмилии виноваты таиландские медики, которые, по ее словам, попусту теряли время. Она высказала мнение, что местные врачи не хотели транспортировать девочку, потому что для них это было слишком накладно.

Тетя Эмилии Аделина предположила на своей странице в соцсетях, что скорая помощь ехала к Эмилии слишком долго. По ее мнению, за это время у девочки развилась гипоксия головного мозга (патология, связанная с недостаточным поступлением кислорода по кровеносным сосудам).

Аделина попросила в соцсетях подписчиков оказать материальную помощь семье умершего ребенка. Люди писали в комментариях под этим постом, что они соболезнуют близким девочки и перевели им деньги.

Как отреагировали на происшествие власти Челябинской области

О происшествии в Таиланде узнали в Министерстве социальных отношений Челябинской области. Местный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко и детский омбудсмен региона Евгения Майорова также в курсе ситуации.

В областном министерстве социальных отношений заявили, что окажут семье Эмилии моральную и материальную помощь.

«В связи с трагическими событиями правительством и Министерством социальных отношений региона семье южноуральцев будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи», — заявила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

В ведомстве добавили, что психологи семейного многофункционального центра в любой момент готовы оказать психологическую поддержку родителям погибшей девочки. Ситуация остается на контроле властей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последние ЧП с россиянами в Таиланде

В начале года в Таиланде произошел инцидент с российскими туристами. Яхта, на борту которой они находились, совершала морскую прогулку вдоль Пхукета, но затонула во время остановки у острова Ко-Хе. Причиной происшествия стал прорыв трубы в моторном отсеке.

На борту судна находились девять человек: шестеро россиян и три члена экипажа, подданные Таиланда. На помощь пассажирам тонувшей яхты пришло судно Panwa Princess, которое стояло у причала. Все находившиеся на борту россияне были спасены и доставлены обратно в отель. В результате происшествия никто не пострадал.

31 декабря 2023 года семеро российских туристов направлялись на двухмоторном катере в сторону Пхукета. В районе острова Майтон судно столкнулось со скалой.

Генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в результате происшествия погибла пятилетняя девочка из РФ, еще шестеро россиян пострадали. Медики диагностировали у туристов переломы конечностей и ушибы внутренних органов.

По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

Позже в крови 41-летнего капитана катера обнаружили наркотик из категории амфетаминов.

В сентябре 2023 года на Пхукете погиб российский турист. Он утонул в море у пляжа Банг Тао из-за сильного течения. Когда россиянина доставили на берег, он уже был без сознания. Врачи пытались его реанимировать, но их усилия оказались тщетны.

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