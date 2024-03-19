Россиянам посоветовали не летать в Латинскую Америку через Турцию Турэксперт Арутюнов: у россиян возникли проблемы с Turkish Airlines

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиакомпания Turkish Airlines массово не пускает россиян на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию, поэтому туристам из России, желающим попасть в Латинскую Америку, стоит искать другие маршруты, заявил в беседе с «360» генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов. По его словам, проблемы с перелетом у российских путешественников возникали только с Turkish Airlines.

Я бы посоветовал все-таки, если кто-то летит в Аргентину, пускай купить билет чуть дороже, но лететь через другие порты. Потому что в таких ситуациях, когда вас в аэропорту в чужой стране пытаются высадить, <...> очень трудно как-то найти здравое решение, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ситуация, скорее всего, связана с инициативой отдельного, конкретно взятого перевозчика, который пытается исключить для себя какие-то риски. При этом, по словам специалиста, Turkish Airlines предлагает самые дешевые билеты в страны Южной Америки, пассажира в Москве могут посадить на борт без наличия обратного билета, а маршрут через Стамбул является самым коротким с точки зрения пребывания в воздухе.

Самое страшное — это то, что они в Москве-то пускают к себе на борт. Понимаете? Такая история возникает в Стамбуле, — выразил недоумение Арутюнов.

В связи с этим он призвал туристов заранее готовиться к поездке: иметь обратный билет, достаточно денег, бронь гостиницы и план пребывания в стране назначения. Между тем руководитель турагентства Наталия Ансталь в беседе с изданием также порекомендовала туристам с забронированными отелями искать другие варианты маршрутов до Латинской Америки — например, через Дубай и другие города.

Ранее генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов запросил у Turkish Airlines объяснения причин недопуска россиян на рейсы в Южную Америку. Дипломат отметил, что среди причин отказа были отсутствие обратного билета, неоплаченное проживание в месте прибытия и другие причины.