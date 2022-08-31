Россиянам объяснили, на что повлияет ужесточение визового режима ЕС Академик РАН Квашинин: из-за ужесточения визового режима ЕС будет повышен консульский сбор

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Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин объяснил, что страны Евросоюза разделились на тех, кто выступает против визовых ограничений, кто хочет полностью запретить россиянам въезд и кто собирается ужесточить визовый режим. В последнем случае будет повышен консульский сбор на визы, придется собирать больше документов и срок получения растянется, отметил он в беседе с Pravda.Ru.

Во-первых, консульский сбор будет серьёзно повышен. Во-вторых, документов станет больше, намного сложнее будет получать эти визы. В-третьих, срок получения виз растянется. <...> что приведет к резкому сокращению турпотока, который и так, мягко говоря, небольшой сейчас, — пояснил специалист.

Квашнин добавил, что для дипломатических отношений любое ужесточение визового режима — «сильная эскалация». Он предположил, что «по законам дипломатической игры» Россия будет предпринимать зеркальные меры по отношению к странам шенгенской зоны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заверил, что жители Евросоюза также столкнутся с неудобствами, приезжая в Россию, если власти ЕС введут ограничения по выдаче виз россиянам. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.