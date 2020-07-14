Россия с 15 июля начинает переговоры с рядом стран о взаимном возобновлении регулярного авиасообщения. Египет не входит в число этих стран, сообщил NEWS.ru источник в дипломатических кругах Египта. По словам дипломата, Москва ещё до пандемии коронавируса весьма прохладно относилась к перспективе запустить чартеры на местные курорты.

Россияне, которые надеялись отдохнуть этим летом в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, будут разочарованы. В адрес Египта не поступало запросов от российской стороны о возобновлении авиасообщения, прекращённого из-за пандемии коронавируса.

Египет не будет в числе первых стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, — сообщил NEWS.ru осведомлённый источник.

При этом дипломат добавил, что границы Египта открыты для иностранных туристов, в том числе для россиян. С 1 июля страна начала возобновлять полёты гражданской авиации, делая акцент на популярных курортных направлениях. В стране уверяют, что на бортах будут приняты необходимые меры безопасности: салоны самолётов будут регулярно дезинфицировать, питание и подачу напитков ограничат.

Некоторые из россиян уже сейчас пользуются возможностью вылететь на египетские курорты через Белоруссию. На данный момент Россия не разрешает выезд из страны без веских причин, таких как лечение за рубежом. Предприимчивые белорусские туроператоры начали предлагать российским клиентам забронировать для них места в санаториях на территории РБ, но на самом деле вывезти в Египет и Турцию. В Египте прекрасно осведомлены об этих схемах, поясняет источник NEWS.ru.

Meinrad Riedo/Global Look Press

Дипломат добавил, что помимо опасений, связанных с коронавирусом, с российской стороны существует беспокойство по поводу безопасности своих граждан. После теракта над Синайским полуостровом в 2015 году Россия прекратила прямое авиасообщение с Египтом, возобновив его в 2018-м. Однако прямые рейсы соединили только столицы двух государств.

Разговоры о возобновлении долгожданных чартеров на египетские курорты ведутся уже два года, но пока без результатов. В египетских дипломатических кругах удивлены несговорчивостью России. По мнению дипломатов, ситуация с безопасностью в Египте за время, прошедшее с 2015 года, кардинально изменилась в лучшую сторону и предпосылки для расширения авиасообщения давно назрели.

Россия, скорее всего, возобновит международное авиасообщение не раньше августа. Такое мнение ранее высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, писал NEWS.ru. Он подчеркнул, что 15 июля Москва начнёт переговоры по соответствующему вопросу, но их результатов стоит ждать в лучшем случае через две недели.

Роспотребнадзор определил список стран, в которые можно запустить регулярные рейсы в первую очередь. Ими стали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка. При этом, как подчеркнули в ведомстве, возобновить авиасообщение с этими странами можно будет, только если они согласятся на ответные шаги. На данный момент россиянам запрещён въезд в большинство из них, в частности в те, которые входят в Евросоюз.