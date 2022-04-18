«Россия здесь, в Европе»: Макрон заявил о продолжении диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен и дальше продолжать диалог с российским президентом Владимиров Путиным. То, что диалог с российским лидером в последние дни вёлся «менее интенсивно», Макрон в эфире France 5 объяснил проведением своей предвыборной кампании.

Мы должны готовить следующий день, готовиться к миру, а это невозможно без диалога с Россией. Это роль Европы и Франции, как постоянного члена Совбеза ООН, говорить [с Россией]. Кроме того, мы должны будем стать одной из стран — гарантов будущего мира, — заявил французский президент.

Макрон в феврале этого года посетил Москву для переговоров с российским лидером. После этого французский и российский президенты регулярно проводят телефонные переговоры.

История и география упрямы — Россия здесь, в Европе, — отметил в своём интервью французскому телеканалу президент страны.

Также Макрон предостерёг от проведения красных линий по Украине для России, так как это может привести к вовлечению в конфликт и Франции.

Сегодня говорить о красных линиях означает одновременно говорить о том, какие действия мы готовы предпринять, каковы цели и каковы будут последствия превращения в участников конфликта и фактически вступления в войну с Россией, — пояснил глава государства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении созвониться с американским коллегой Джо Байденом 19 апреля, чтобы обсудить новые санкции против России. Также французский лидер намерен переговорить по этому поводу с главами других западных стран.