Макрон обсудит с Байденом новые санкции против России 19 апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении созвониться с американским коллегой Джо Байденом 19 апреля, чтобы обсудить новые санкции против России. Также французский лидер намерен переговорить по этому поводу с главами других западных стран, о чём он сообщил в эфире телеканала France 5.

Макрон отметил , что готов «сделать всё», чтобы завершить происходящие события на Украине, «не вступая в них».

Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России, — сказал французский президент.

Президенту был задан вопрос о возможных ограничениях поставок природного газа из России. На что Макрон ответил, что «нет ни одного трубопровода, который бы шёл напрямую из РФ во Францию», но тут же добавил, что в зависимости от этих поставок находятся другие страны.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась. По словам главы государства, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось.