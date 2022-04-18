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Политика

Путин: санкционная политика экономического блицкрига Запада провалилась

15:24, 18 апреля 2022
Путин: санкционная политика экономического блицкрига Запада провалилась Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин. По словам главы государства, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось, передаёт ТАСС.

Мы можем уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, — сказал Путин.

Он отметил, что в США и странах Европы наметилось ухудшение экономической динамики.

Ранее Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность укрепления интеграции двух стран в текущей политической обстановке.

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