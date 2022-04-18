Путин: санкционная политика экономического блицкрига Запада провалилась

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Российские товары «с руками оторвут» в любом месте земного шара, поэтому закрытие Европой морских портов для судов РФ не окажет негативного воздействия на экономику страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он также ответил на инициативу ЕС анекдотом про «девочку-дуру».

Те товары, что мы продаём, с руками оторвут в любом месте земного шара. А Европа... к ней вполне применим старый анекдот. Жила была девочка... сама, дура, виноватая. Они сами выбрали...