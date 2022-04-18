Путин: санкционная политика экономического блицкрига Запада провалилась

Санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин. По словам главы государства, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось, передаёт ТАСС.
Мы можем уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, — сказал Путин.
Он отметил, что в США и странах Европы наметилось ухудшение экономической динамики.
Ранее Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность укрепления интеграции двух стран в текущей политической обстановке.