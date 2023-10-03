Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции Бразилии, Турции и ЮАР предложили войти в проект новой космической станции РФ

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участие в Российской орбитальной станции, заявил глава государственной корпорации Юрий Борисов. По его словам, которые приводит ТАСС, делегации этих стран выразили интерес.

Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном, мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС, — заявил Борисов.

Двусторонние встречи и контакты в рамках Международного астронавтического конгресса показали, что интерес к российской космонавтике и достижениям очень высок. По словам Борисова, делегация РФ доложила коллегам о планах по развитию отечественной орбитальной станции, по продолжению пилотируемой программы.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что руководство Венгрии надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий будет продолжаться. н также отметил, что Будапешт надеется в ближайшее время отправить своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС) весной 2025 года.

Также Сийярто рассказал, что посетит Москву 11–13 октября для участия в Российской энергетической неделе. В ходе визита он, в том числе, проведет встречу с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком.