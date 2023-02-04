Борис Джонсон раскрыл детали поставок оружия Украине в начале СВО Бывший премьер-министр Британии Джонсон: правительство было против поставок NLAW Украине

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал телеканалу TalkTV, что ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW. По его словам, британские чиновники беспокоились об эскалации конфликта. Оценивая ситуацию на Украине, Джонсон выразил уверенность, что Россия не победит в конфликте.

Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW. Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации, — сказал Джонсон.

Он призвал страны Запада поставить все необходимое Украине вооружение для «продолжения борьбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы. 2 февраля в Волгограде Путин заявлял, что Москве «есть чем ответить» тем, кто втягивает в военный конфликт страны Европы. Также глава государства добавил, что «применением бронетехники дело не закончится».