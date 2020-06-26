Россия и США не вошли в список ЕС для открытия границ с 1 июля

https://static.news.ru/photo/08f1b0ea-b7df-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В перечень из 18 стран, с которыми Европейский союз начнёт процесс открытия границ с начала июля, комитет постоянных представителей сообщества не включил Российскую Федерацию и Соединённые Штаты. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Послы ЕС достигли в пятницу политической договорённости по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями, — заявил собеседник ТАСС.

Сейчас по числу случаев коронавируса США находятся на первом месте. В стране к этому дню COVID-19 заражены 2 422 299 человек. Россия остаётся на третьем месте с 620 794 заболевшими.

Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу и Иран, Чили.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа — Новой Гвинее. Там с коронавирусом борются 10 жителей из семи миллионов населения.

Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение для каждой отдельной страны должно быть основано на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением COVID-19. Государствам — членам ЕС Еврокомиссия поручила до конца июня открыть внутренние границы.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, когда россияне смогут снова отправиться на отдых в Турцию.