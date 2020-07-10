Политолог: изменение статуса Святой Софии не ухудшит отношения Турции с РФ

https://static.news.ru/photo/98123e82-c2ef-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Jarvis from Halifax/wikipedia.com

Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть не отразится на взаимоотношениях с Россией. Однако такое решение может создать долговременную внешнеполитическую проблему для Турции.

Это решение не нанесёт устойчивого ущерба российско-турецким отношениям, но в то же время создаст на долгое время для Турции головную боль во внешней политике. Не думаю, что это решение сыграет на пользу имиджу ислама, — цитирует его РИА Новости.

По словам Сезера, статус собора также не особо волнует население страны.

Власть утверждает, что изменение статуса Айя-Софии — это не политическое решение, а юридическое обязательство по исполнению решения суда. Но непонятно, почему правящая партия ждала почти 20 лет, прежде чем инициировать соответствующий запрос в суд, — добавил он.

По мнению политолога, с помощью такого решения Эрдоган намерен мобилизовать свой электорат. Большинство его сторонников одобрили данное изменение.

Решение об отмене постановления правительства от 1935 года о присвоении собору статуса музея было принято 10 июля 2020 года. Указ о превращении его в мечеть лично подписал Эрдоган. Такие перемены уже осудили ряд стран и организаций. В частности, Кипр, Греция, ЮНЕСКО и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что мусульмане начнут поклонения в мечети Айя-София с 24 июля. По мнению турецкого лидера, процесс преобразования собора в мечеть займёт около полугода.