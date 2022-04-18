Российские военные уничтожили крупный логистический центр во Львове
Минобороны РФ: российские военные уничтожили крупный логистический центр во Львове
Никита Чайка
Никита Чайка
20:10, 18 апреля 2022
Игорь КонашенковФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Львова 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Отмечается, что там находилась крупная партия американского и европейского вооружения.
Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесён удар по 124-му объединённому центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран, — сказал он.
18 апреля российское военное ведомство опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Информацию о целях российские военные получили по разведывательным каналам, она подтвердилась при проверке и уточнении техническими средствами разведки.