Российские военные уничтожили крупный логистический центр во Львове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Власти Украины ответили согласием на предложение ООН по созданию специальной группы для коммуникации с Россией по решению гуманитарных вопросов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гумвопросам Мартин Гриффитс. Он отметил о необходимости получения ответа от представителей РФ по данному вопросу, пишет РИА Новости.

Они (украинские власти — News.ru) согласились на большинство предложений, которые мы выдвигаем. Нам ещё предстоит получить ответ от России. Они (Киев — News.ru) согласились на гуманитарную контактную группу, они согласились...