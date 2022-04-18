Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» командного пункта ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Информацию о целях российские военные получили по разведывательным каналам, она подтвердилась при проверке и уточнении техническими средствами разведки.

Как отметили в ведомстве, после того как подтверждение было получено , расчёты пусковых установок ОТРК «Искандер» отравились в назначенный район, где заняли позиции и выполнили пуск ракет.

В результате высокоточного удара ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника вместе с личным составом подразделения ВСУ. На ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

Оперативно-тактическими комплексами «Искандер» ранее были уничтожены четыре склада вооружения и украинской техники, а также три района сосредоточения личного состава в населённых пунктах Попасное, Ямполь и Краматорск. Кроме того, российские артиллеристы за прошедшую ночь нанесли удары по 315 объектам ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.