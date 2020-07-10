Российский оборонно-промышленный комплекс с трудом переходит на гражданские рельсы, констатировали западные аналитики. Военный сектор, столкнувшийся с санкциями и падением числа заказов, не смог наверстать упущенное на рынке гражданских товаров.

Американский портал Defense One выносит неутешительный вердикт военно-гражданской кооперации в промышленности: несмотря на все инициативы российских властей, процесс пока идёт со скрипом. В пример издание приводит инициативу, озвученную вице-премьером Юрием Борисовым ещё в феврале. Согласно ей, заводы оборонного сектора должны были помочь с производством оборудования для топливно-энергетических компаний, которые как раз столкнулись с его нехваткой из-за санкций. Речь идёт, в частности, о технике для добычи нефти в арктическом шельфе, гидроразрыва пластов и геологоразведки.

Партнёрство дало некоторые результаты. Так, предприятия Роскосмоса по заказу «Газпрома» произвели бурильное оборудование для подводной добычи углеводородов, а Ростех подписал соглашение с компанией «Славнефть-ЯНОС» на поставку технологий защиты от дронов. Но сотрудничеству оборонки и энергетического сектора мешают несколько факторов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Прежде всего, подчёркивают аналитики портала, российская оборонка не привыкла к рыночным условиям: при производстве оборудования соблюдение сроков и цена вторичны по сравнению с техническими характеристиками. К тому же у неё банально не хватает опыта в гражданском секторе и понимания того, что нужно рынку. В результате произведённые товары уступают по качеству аналогам, но зачастую получаются дороже.

Между тем переход на гражданские рельсы назрел: поток щедрых оборонных заказов от государства с 2015 года начал иссякать, и, если процент производства гражданских товаров не удастся увеличить, отрасль может столкнуться с потерей рабочих мест в ближайшие годы, констатируют американские эксперты. Государство рассматривает несколько вариантов поддержки оборонки: военные лоббируют введение квот на покупку продукции оборонных предприятий для гражданских компаний, экономисты выступают за более рыночный подход, согласно которому приобретение зарубежного товара будет запрещено, если у него существует как минимум два российских аналога.

Сотрудничество между ОПК и нефтегазовым сектором тормозит ещё и то, что доходы последнего существенно упали из-за низких цен на нефть. Так как специалисты не прогнозируют восстановление спроса на энергоносители в ближайшее время, тянуть целиком на себе перевод ОПК на гражданские рельсы нефтянка не сможет.

Директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов в разговоре с NEWS.ru согласился с тем, что у российского ОПК имеются проблемы с производством гражданских товаров. У военных и гражданских потребителей разные запросы, поясняет эксперт. Если для военной техники главная характеристика — это способность выполнять поставленную задачу, то, например, заказчикам оборудования для добычи полезных ископаемых важна способность долго эксплуатировать технику без поломок.

Проблема и в том, что основные капиталы концентрируются отнюдь не в нефтегазовых отраслях, а в карманах простых потребителей. Сколько нефтегазовые компании могут купить газоперекачивающих станций? Тысячу? А такие люди, как мы, каждый год покупают миллионы смартфонов. Оборонные компании должны найти массовые рынки сбыта. Но простых людей, в отличие от крупных компаний, сложно заставить заниматься «патриотическим» потреблением, если продукт не устраивает их по цене или качеству. Руслан Пухов директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений»

Руслан Пухов добавляет, что описанные в статье Defense One проблемы характерны не только для России. Если раньше во всём мире двигателем инноваций выступал военный сектор, из которого технологии затем перетекали в гражданский, то сейчас ситуация обратная. Так, военные ведомства сегодня нередко предпочитают закупать необходимую электронику у гражданских.

Что же касается санкций, наложенных на российский оборонно-промышленный комплекс, то найти замену западным комплектующим и технологиям Россия может не только в Китае, уверен эксперт. Продукция таких стран, как Израиль, Южная Корея и Турция, в некоторых областях уже не уступает западным аналогам. При этом данные государства не присоединились к западным санкциям, поэтому Россия вполне может нарастить военно-техническое сотрудничество с ними.