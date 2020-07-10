Российский оборонно-промышленный комплекс с трудом переходит на гражданские рельсы, констатировали западные аналитики. Военный сектор, столкнувшийся с санкциями и падением числа заказов, не смог наверстать упущенное на рынке гражданских товаров.
Американский портал Defense One
Партнёрство дало некоторые результаты. Так, предприятия Роскосмоса по заказу «Газпрома» произвели бурильное оборудование для подводной добычи углеводородов, а Ростех подписал соглашение с компанией «Славнефть-ЯНОС» на поставку технологий защиты от дронов. Но сотрудничеству оборонки и энергетического сектора мешают несколько факторов.
Прежде всего, подчёркивают аналитики портала, российская оборонка не привыкла к рыночным условиям: при производстве оборудования соблюдение сроков и цена вторичны по сравнению с техническими характеристиками. К тому же у неё банально не хватает опыта в гражданском секторе и понимания того, что нужно рынку. В результате произведённые товары уступают по качеству аналогам, но зачастую получаются дороже.
Между тем переход на гражданские рельсы назрел: поток щедрых оборонных заказов от государства с 2015 года начал иссякать, и, если процент производства гражданских товаров не удастся увеличить, отрасль может столкнуться с потерей рабочих мест в ближайшие годы, констатируют американские эксперты. Государство рассматривает несколько вариантов поддержки оборонки: военные лоббируют введение квот на покупку продукции оборонных предприятий для гражданских компаний, экономисты выступают за более рыночный подход, согласно которому приобретение зарубежного товара будет запрещено, если у него существует как минимум два российских аналога.
Сотрудничество между ОПК и нефтегазовым сектором тормозит ещё и то, что доходы последнего существенно упали из-за низких цен на нефть. Так как специалисты не прогнозируют восстановление спроса на энергоносители в ближайшее время, тянуть целиком на себе перевод ОПК на гражданские рельсы нефтянка не сможет.
Директор Центра анализа стратегий и технологий, издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов в разговоре с NEWS.ru согласился с тем, что у российского ОПК имеются проблемы с производством гражданских товаров. У военных и гражданских потребителей разные запросы, поясняет эксперт. Если для военной техники главная характеристика — это способность выполнять поставленную задачу, то, например, заказчикам оборудования для добычи полезных ископаемых важна способность долго эксплуатировать технику без поломок.
Проблема и в том, что основные капиталы концентрируются отнюдь не в нефтегазовых отраслях, а в карманах простых потребителей. Сколько нефтегазовые компании могут купить газоперекачивающих станций? Тысячу? А такие люди, как мы, каждый год покупают миллионы смартфонов. Оборонные компании должны найти массовые рынки сбыта. Но простых людей, в отличие от крупных компаний, сложно заставить заниматься «патриотическим» потреблением, если продукт не устраивает их по цене или качеству.
Руслан Пухов добавляет, что описанные в статье Defense One проблемы характерны не только для России. Если раньше во всём мире двигателем инноваций выступал военный сектор, из которого технологии затем перетекали в гражданский, то сейчас ситуация обратная. Так, военные ведомства сегодня нередко предпочитают закупать необходимую электронику у гражданских.
Что же касается санкций, наложенных на российский оборонно-промышленный комплекс, то найти замену западным комплектующим и технологиям Россия может не только в Китае, уверен эксперт. Продукция таких стран, как Израиль, Южная Корея и Турция, в некоторых областях уже не уступает западным аналогам. При этом данные государства не присоединились к западным санкциям, поэтому Россия вполне может нарастить военно-техническое сотрудничество с ними.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен