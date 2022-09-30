Российская дипмиссия осудила генсека ООН за непризнание референдумов Дипмиссия РФ при ООН: Гутерриш вместе с Западом показывает избирательный подход по Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в вопросе Украины демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада. Такое заявление сделали в российском постпредстве при международной организации. Там отметили, что подобным образом Гутерриш ставит себя в один ряд с этими странами.

В отношении ситуации вокруг Украины генеральный секретарь ООН последовательно демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны коллективного Запада, буквально ставя себя с ними в один ряд, — говорится в заявлении постпредства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам прошедших референдумов принять нельзя. По его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.

В свою очередь президент США Джо Байден назвал прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территориях Херсонской области и части Запорожской области Украины референдумы «абсолютной фикцией». Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает претензии России «на суверенную территорию Украины».