«Роснефть» подпала под новые австралийские санкции

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Австралия ввела новые санкции против России из-за проведения спецоперации на Украине, говорится на сайте правительства страны. В санкционные списки попали компании «Роснефть», «Северсталь», золотодобывающая компания «Полюс», дочерние предприятия Росатома, а также российский оператор Запорожской АЭС.

Власти Австралии также запретят экспорт станочного оборудования и деталей для него в Россию и в районы, «временно находящиеся под контролем России».

Согласно публикации австралийского правительства, рестрикции затронут 21 организацию и три физических лица. Введение очередных санкций является частью инициативы стран «Большой семерки» (G7), главы которых c 19 по 21 мая встречаются на саммите в японской Хиросиме. Австралия не входит в объединение, но ее делегация была приглашена на встречу.

В начале мая Новая Зеландия расширила санкции в отношении России, введя ограничительные меры против ряда руководителей ФСБ, Службы внешней разведки и других граждан, а также 18 предприятий РФ. Санкции введены в связи с конфликтом на Украине.