Новая Зеландия ввела санкции против руководства ФСБ и СВР России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве

Новая Зеландия расширила санкции в отношении России, новые ограничения распространяются на ряд руководителей ФСБ, Службы внешней разведки и других граждан, а также 18 предприятий РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Наная Махуту. Санкции введены в связи с конфликтом на Украине.

Новая Зеландия вводит дополнительные санкции, направленные против 18 российских предприятий и девяти граждан, поддерживающих войну России против Украины, — цитирует агентство министра.

Глава ведомства добавила, что новые санкции также вводятся в отношении ряда иранских граждан и предприятий. По ее словам, новозеландские власти считают, что они оказывают России прямую военную поддержку в ее действиях на Украине.

В прошлый раз Веллингтон объявлял о расширении антироссийских санкций в начале апреля. Тогда в список были включены первый заместитель командующего СКО Росгвардии Алибек Делимханов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, Росгвардия, Росфинмониторинг, Союз добровольцев Донбасса. Кроме того, под действие рестрикций попали ряд граждан Белоруссии, в частности, командующий ВВС и силами ПВО республики Андрей Лукьянович. Всего в санкционном списке Новой Зеландии значатся 1,2 тысячи граждан РФ и Белоруссии.