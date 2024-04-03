Рогозин объяснил, когда погибнет НАТО Рогозин — для NEWS.ru: НАТО погибнет после разгрома Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Гибель Североатлантического альянса произойдет, как только Украина будет разгромлена на поле боя, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин. По его словам, Блок, который решил поддержать Киев в конфликте против России, обречен.

НАТО — это самый крупный падальщик в природе. Питается умирающими странами и народами с ослабленным инстинктом выживания. Сделав ставку на анти-Россию, приняв безответственные и губительные для Запада решения силой расправиться с нашей страной, НАТО подписало себе приговор, — заявил Рогозин.

Сенатор утверждает, что Блок навязывал всему миру принципы своей исключительности и мнимого превосходства. Североатлантический альянс, по мнению парламентария, считает себя единственным центром принятия решений о судьбах других наций и государств, что его и подвело.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в своей статье для Foreign Policy отметил, что Североатлантический альянс плохо подготовлен к противостоянию России в Арктике. По мнению исследователя, даже принятие Швеции и Финляндии в объединение кардинально не изменило ситуации. В частности, военно-морские силы большинства стран — участниц НАТО не готовы к условиям боевых действий в арктических условиях, уверен он.