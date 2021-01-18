Риск санкций: как Запад отреагировал на задержание Навального

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию и его последующее задержание оказались одной из центральных тем в материалах западных СМИ. Доминирует версия, что принятые против политика меры могут спровоцировать новое санкционное давление на российское руководство после того, как избранный президент США Джо Байден официально вступит в должность. NEWS.ru приводит наиболее интересные предположения западных журналистов.

Пристальное внимание, которое российские власти уделяют Навальному, отражает «его важность для оппозиционного движения в России», предполагает газета The Wall Street Journal.

В последние годы он стал одним из самых эффективных и стойких критиков господина Путина, собирая миллионы подписчиков и публикуя видеоролики, в которых подробно рассказывается о коррупции и излишествах политической элиты России, в то время как другие критики Кремля исчезли из поля зрения или бежали за границу, — делает вывод газета.

Однако издание признаёт, что подобная активность сопряжена с опасностями. Так, по этим оценкам, если Навальный будет находиться в длительном тюремном заключении, то его отсутствие может ослабить или раздробить его оппозиционное движение, которое стремится создать конкуренцию «Единой России» на парламентских выборах в этом году.

К подобным выводам присоединяются журналисты The New York Times, по мнению которых, «масштаб операции» в аэропорту Шереметьево опровергает настойчивые утверждения Кремля о том, что Навальный имеет второстепенное значение.

Теперь вопрос заключается в том, будет ли Навальный заключён в тюрьму всего на несколько дней или недель, как с ним неоднократно случалось в последние годы, или это будет гораздо более длительный срок, — задаётся вопросом The New York Times.

Алексей Навальный teamnavalny/twitter.com

По мнению журналистов газеты, судьба оппозиционного политика может частично зависеть от интенсивности реакции на его задержание в стране и за рубежом. Она напоминает, что в России сторонники Навального уже призвали организовать в ближайшие дни протестные акции.

О своих ожиданиях по поводу уличной активности в связи с задержанием Навального пишет и The Washington Post. Газета предполагает, что заключение оппозиционера в тюрьму может иметь «далеко идущие последствия» для Кремля. По её оценкам, в то же время не исключён «ответ со стороны западных правительств, возможно, в виде дополнительных санкций» против российского руководства. Такой сценарий обсуждался политиками и экспертами не раз.

Деловая газета Financial Times, в свою очередь, обращает внимание на то, что организованные Навальным уличные протесты, его антикоррупционные расследования, а также политические кампании в последние годы стали большим раздражителем для российского руководства.

Попытка убийства Навального и его воскресное задержание происходят в то время, когда он и его команда готовятся к сентябрьским парламентским выборам при рекордно низком уровне поддержки правящей партии Путина, — считает издание.

Журналисты газеты уверены, что возвращение оппозиционера является прямым вызовом российскому руководству, «учитывая то, что его тюремное заключение может спровоцировать широкомасштабные протесты внутри страны и усилить осуждение за рубежом».

В контексте дискуссии об увеличении санкционного давления западные СМИ обращают внимание на критику в адрес Кремля со стороны Джейка Салливана, который должен занять пост помощника Джо Байдена по нацбезопасности после инаугурации. Так, телеканал CNBC считает высказывания Салливана признаком того, что новая администрация президента США усилит давление на Россию.

Задержание Навального может ещё больше обострить отношения между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным. Оно и происходит в то время, когда Кремль работает над проектом газопровода «Северный поток — 2» в Германию, — отмечает канал.

CNBC напоминает, что сам Байден обещал работать с союзниками США над более жёсткой реакцией в отношении России и обвинял президента Дональда Трампа в излишней мягкости в этих вопросах. Вероятно, теперь ему придётся взвешивать ответные меры в соответствии со своими обещаниями.