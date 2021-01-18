Риск санкций: как Запад отреагировал на задержание Навального

Возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию и его последующее задержание оказались одной из центральных тем в материалах западных СМИ. Доминирует версия, что принятые против политика меры могут спровоцировать новое санкционное давление на российское руководство после того, как избранный президент США Джо Байден официально вступит в должность. NEWS.ru приводит наиболее интересные предположения западных журналистов.
Пристальное внимание, которое российские власти уделяют Навальному, отражает «его важность для оппозиционного движения в России»,
В последние годы он стал одним из самых эффективных и стойких критиков господина Путина, собирая миллионы подписчиков и публикуя видеоролики, в которых подробно рассказывается о коррупции и излишествах политической элиты России, в то время как другие критики Кремля исчезли из поля зрения или бежали за границу, — делает вывод газета.
Однако издание признаёт, что подобная активность сопряжена с опасностями. Так, по этим оценкам, если Навальный будет находиться в длительном тюремном заключении, то его отсутствие может ослабить или раздробить его оппозиционное движение, которое стремится создать конкуренцию «Единой России» на парламентских выборах в этом году.
К подобным выводам присоединяются журналисты The New York Times, по
Теперь вопрос заключается в том, будет ли Навальный заключён в тюрьму всего на несколько дней или недель, как с ним неоднократно случалось в последние годы, или это будет гораздо более длительный срок, — задаётся вопросом The New York Times.
По мнению журналистов газеты, судьба оппозиционного политика может частично зависеть от интенсивности реакции на его задержание в стране и за рубежом. Она напоминает, что в России сторонники Навального уже призвали организовать в ближайшие дни протестные акции.
О своих ожиданиях по поводу уличной активности в связи с задержанием Навального
Деловая газета Financial Times, в свою очередь,
Попытка убийства Навального и его воскресное задержание происходят в то время, когда он и его команда готовятся к сентябрьским парламентским выборам при рекордно низком уровне поддержки правящей партии Путина, — считает издание.
Журналисты газеты уверены, что возвращение оппозиционера является прямым вызовом российскому руководству, «учитывая то, что его тюремное заключение может спровоцировать широкомасштабные протесты внутри страны и усилить осуждение за рубежом».
В контексте дискуссии об увеличении санкционного давления западные СМИ обращают внимание на критику в адрес Кремля со стороны Джейка Салливана, который должен занять пост помощника Джо Байдена по нацбезопасности после инаугурации. Так, телеканал CNBC
Задержание Навального может ещё больше обострить отношения между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным. Оно и происходит в то время, когда Кремль работает над проектом газопровода «Северный поток — 2» в Германию, — отмечает канал.
CNBC напоминает, что сам Байден обещал работать с союзниками США над более жёсткой реакцией в отношении России и обвинял президента Дональда Трампа в излишней мягкости в этих вопросах. Вероятно, теперь ему придётся взвешивать ответные меры в соответствии со своими обещаниями.