Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией. Другие страны также вводят свои ограничения, из-за чего от выполнения многих рейсов вынуждены отказаться российские авиакомпании.
Оставшиеся в расписании регулярные рейсы в столицы стран — членов ЕС, Женеву и Осло будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево,
Агентство отмечает, что для вывоза из Евросоюза соотечественников на родину Россия будет использовать регулярные и чартерные рейсы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков предлагал полностью прекратить авиасообщение со странами Европы на срок месяц-полтора из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, на фоне ситуации с заболеванием идея бизнесмена Олега Дерипаски о полном закрытии границ РФ выглядит совершенно оправданной.
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