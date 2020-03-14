https://static.news.ru/photo/c1e38cc2-6708-11ea-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией. Другие страны также вводят свои ограничения, из-за чего от выполнения многих рейсов вынуждены отказаться российские авиакомпании.

Оставшиеся в расписании регулярные рейсы в столицы стран — членов ЕС, Женеву и Осло будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что для вывоза из Евросоюза соотечественников на родину Россия будет использовать регулярные и чартерные рейсы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков предлагал полностью прекратить авиасообщение со странами Европы на срок месяц-полтора из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, на фоне ситуации с заболеванием идея бизнесмена Олега Дерипаски о полном закрытии границ РФ выглядит совершенно оправданной.