Reuters: на саммите НАТО гостей кормили русским блюдом Reuters: русский салат на саммите НАТО шокировал западных чиновников

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, содержит блюдо под названием «Картофельный салат по-русски». Его предложение шокировало западных чиновников и журналистов, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что русское блюдо расположили на верхней строчке меню, за него просили восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.

Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда, — отметил журналист Иньяки Лопес.

Блюдо вызвало недоумение, поскольку на саммите его участники намерены назвать Россию «угрозой» для НАТО.

Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов, — подчеркнуло агентство.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и назвал НАТО «угрозой самому себе». Это произошло во время переговоров с Педро Санчесом, премьер-министром Испании, где открылся саммит Альянса.