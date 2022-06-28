Байден оконфузился, назвав НАТО угрозой самому себе

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и назвал НАТО «угрозой самому себе». Это произошло во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, где открывается саммит НАТО, трансляцию встречи вело агентство Reuters.

Суть в том, что вместе Альянс угрожает нашим позициям, — заявил американский лидер.

После Байден попытался исправить ошибку, добавив, что Альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».

Это не первая оговорка американского президента. Он путал слова «эскалация» и «вакцинация», Украину с Ираком, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства. Не так давно весь мир облетела история с падением хозяина Белого дома с велосипеда, что стало поводом для шуток не только в США.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц спас президента США Джо Байдена во время фотографирования лидеров стран G7 от очередного конфуза. Американский лидер испортил бы снимок, если бы немецкий политик не окликнул его и не обратил внимание на давшего команду фотографа.