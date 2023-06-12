«Решительно настроены»: в Токио озвучили планы по оказанию помощи Украине Кисида: Токио решительно настроен помогать Киеву в разминировании и разборе завалов

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна «решительно настроена» продолжить оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов и восстановлении, передает РИА Новости. По его словам, власти создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины, который будет заниматься всеми вопросами по поддержке Киева. Глава правительства отметил, что Токио намерен предоставить Украине специальную технику.

Для ускорения экономического восстановления Украины мы создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины, — сказал Фумио Кисида.

Он напомнил, что Токио уже заявлял об оказании помощи Украине и соседним странам в размере $7,6 миллиарда.

До этого военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.