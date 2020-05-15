Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох

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Десятки тысяч жителей Австралии вышли на акции протеста против расизма и жестокости полиции. Марши состоялись в Сиднее, Мельбурне Аделаиде и Брисбене.

Организаторы шествий подчеркнули, что они не преследуют каких-либо политических целей и стремятся добиться справедливости. Жестокость полиции — это не изолированное явление, а спланированные действия системы, желающей заглушить голоса инакомыслящих и...