Мир

Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох

13:33, 06 июня 2020 202
Фото: The U.S. Army/flickr.com

Президент США Дональд Трамп застал врасплох власти Германии, не предупредив их о своём решении вывести треть дислоцированных на этой территории солдат. В Берлине тайные действия главы Белого дома считают провокацией, поскольку Германия — партнёр страны по НАТО.

Правительство ФРГ застали в некотором смысле врасплох этим шагом. Официальные представители Минобороны, МИД, которым Spiegel задал вопрос о деталях решения США ранним вечером, не захотели высказываться на этот счёт, — пишет еженедельник Spiegel.

В ФРГ ждут официальных комментариев по этому поводу. Там считают, что Пентагон должен был информировать о выводе войск заблаговременно.

Накануне стало известно, что Трамп приказал провести сокращение дислоцированного в ФРГ военного персонала.

К сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих, писал NEWS.ru.

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