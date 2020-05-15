Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох

https://static.news.ru/photo/3741b65a-a7e2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpgФото: The U.S. Army/flickr.com
Президент США Дональд Трамп застал врасплох власти Германии, не предупредив их о своём решении вывести треть дислоцированных на этой территории солдат. В Берлине тайные действия главы Белого дома считают провокацией, поскольку Германия — партнёр страны по НАТО.
Правительство ФРГ застали в некотором смысле врасплох этим шагом. Официальные представители Минобороны, МИД, которым Spiegel задал вопрос о деталях решения США ранним вечером, не захотели высказываться на этот счёт, — пишет еженедельник Spiegel.
В ФРГ ждут официальных комментариев по этому поводу. Там считают, что Пентагон должен был информировать о выводе войск заблаговременно.
Накануне стало известно, что Трамп приказал провести сокращение дислоцированного в ФРГ военного персонала.
К сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих, писал NEWS.ru.