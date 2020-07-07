Рекордный суточный прирост инфицированных COVID-19 зафиксирован в Болгарии

https://static.news.ru/photo/e5300244-c0d3-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Максимальному с начала пандемии числу жителей Болгарии 7 июля был поставлен диагноз коронавирус. Заболели 188 человек, это на 14 человек больше, чем накануне, сообщает единый информационный портал болгарского Минздрава.

Таким образом, общее количество заражённых составило 6102 человек, 465 из них — медработники. Умерли за последние 24 часа четыре пациента с коронавирусом, общее число смертей — 254. На лечении в больницах находятся 483 пациента, 32 из них — в отделениях интенсивной терапии. 3037 человек выздоровели .

Первый случай заражения в Болгарии был выявлен 8 марта 2020 года, с 13 марта по 14 мая на территории страны действовал режим чрезвычайного положения, на данный момент и до конца июля — режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Жители обязаны соблюдать принципы социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, где более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусологи и эпидемиологи оценили публичные пространства с точки зрения риска инфицирования, и выяснилось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.