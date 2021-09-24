Речь Зеленского с цитатами Путина на Украине назвали одной из самых сильных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речь президента Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН была одной из самых сильных в Нью-Йорке. Она произвела впечатление, отметил дипломат в эфире телеканала «1+1».

Выступая на ГА ООН, президент Украины в какой-то момент перешёл на русский язык и привёл слова российского лидера Владимира Путина об опасности попыток расшатать авторитет ООН, однако запутался, неверно указав, из какой речи президента РФ он взял цитату.

Президент был очень чётким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты, — подчеркнул Кулеба.

Дипломат добавил, что во время поездки в Нью-Йорк Зеленский встречался со многими европейскими политиками.

Тема «Северного потока — 2» в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию «Северному потоку — 2»: и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства, — сказал глава МИД Украины.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба объяснил жёсткую риторику страны в адрес ООН усталостью предупреждать мир о новых вызовах, с которыми пришлось столкнуться другим. По его словам, Украина готова действовать и вести страны за собой. Он считает, что ООН и международная политика нуждаются в изменениях.