Разведка Чехии предсказала Третью мировую войну

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Человечество движется в направлении Третьей мировой войны, в данный момент планета находится на первом этапе подготовки к глобальному конфликту, который может обернуться тотальным взаимоуничтожением, предрекает военная разведка Чехии, данные которой приводят чешские СМИ.

В документе, который опубликовала газета Lidové noviny, говорится о фазе подготовки мышления тех людей, которые будут активно желать вступить в этот конфликт. Человечество в данный момент также определяет технические средства, при помощи которых будет вестись Третья мировая, сообщает ТАСС.

Если мы не будем способны предугадать и оценить [негативные] последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к [нашему] взаимоуничтожению, — говорится в опубликованном документе разведки Чехии.

Наибольшую угрозу разведчики этой европейской страны видят в современных технологиях. Глобальный конфликт, по их мнению, может быть спровоцирован кибератакой или же применением дронов, включая даже гражданские беспилотники, которые могут быть использованы злоумышленниками в качестве военных.

На политической арене Третью мировую провоцирует рост напряжённости между США, Россией и Китаем, отмечается в докладе. Это противостояние уже сейчас начинает негативно отражаться на других государствах. Этот процесс сопровождается ослаблением институтов международного права, чему способствует конфликт между странами, которые до этих пор считались союзниками в деле обеспечения глобальной безопасности.